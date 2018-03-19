Активность избирателей на Юге России и Северном Кавказе может стать рекордной

ТАСС, 19 марта. Сразу в нескольких регионах Юга России и Северного Кавказа явка избирателей на выборах президента РФ заметно превышает итоги голосования во время президентской кампании 2012 года, а местами может стать рекордной за всю историю выборов главы государства. Об этом рассказали ТАСС в региональных избирательных комиссиях, анализируя явку избирателей на 18:00.

По данным наблюдателей, серьезных нарушений на избирательных участках, как и массового применения так называемого административного ресурса не зафиксировано.

Первые в истории

Активнее всего голосовали жители Севастополя. По словам председателя севастопольского избиркома Александра Петухова, свои голоса на первых в истории города выборах президента России отдали около 223 тыс. его жителей - 65,5% избирателей.

В Краснодарском крае на 18:00 проголосовали 64,23% избирателей против 59,72% в 2012 году. В некоторых районах, например, Белоглинском и Каневском, явка превысила 80%. Менее всего оказались активны жители Краснодара - 51,73%. В Адыгее явка к этому часу составила 63,32%, в 2012 году - 54,03%.

Рекордными по явке называют президентские выборы 2018 года и в Ставропольском крае, где за два часа до закрытия избирательных участков проголосовали 62,97% - в 2012 году на выборах президента этот показатель составлял 47,47%. Как сообщили ТАСС в региональном избиркоме, активнее всего в регионе голосовали жители краевой столицы - сразу в нескольких районах города явка превышает 75%.

В Астраханской области на выборах президента к 18:00 проголосовал каждый второй житель региона - по данным облизбиркома, явка составила 52,97% (в 2012 году - 47,14%). В Калмыкии проголосовало 61,87% избирателей (на предыдущих выборах президента - 52,77%).

Жители Ростовской области тоже оказались активней, чем шесть лет назад, - в регионе к 18:00 проголосовало 57,33% избирателей, тогда как в 2012 году явка на это время составляла 53,92%. По мнению международного наблюдателя из Белоруссии, руководителя отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Ростове-на-Дону Владимира Неронского, выборы в регионе прошли достаточно спокойно.

"Мы общались, в том числе, с наблюдателями, которые постоянные находятся на участках <...> и следили за всеми процессами выборов, по крайней мере, мы нарушений никаких не видели", - рассказал Неронский ТАСС.

Референдум состоялся

Волгоградская область стала единственным регионом России, где одновременно с выборами президента страны проходит еще и референдум о переводе часов. Как сообщил ТАСС глава волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин, по итогам голосования на 18:00 референдум можно считать состоявшимся.

"Явка на 18:00 мск на областном референдуме составила 57,65 %. Таким образом 50% порог для признания референдума состоявшимся, преодолен", - сказал Черячукин.

Ранее в облизбиркоме пояснили, что референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс один голос. Результаты референдума должны быть утверждены областной думой и Госдумой, отменить решение можно будет через два года посредством еще одного референдума.

Идея о переводе стрелок часов началась активно обсуждаться в регионе несколько лет назад. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов местной Общественной палаты о проведении в регионе референдума, по какому времени жить в регионе - по московскому или местному, на один час позже московского.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта - в день проведения выборов президента России. По данным облизбиркома, явка на выборах президента страны в Волгоградской области составила 59,68%, в 2012 году на этот час явка в регионе составляла 54,81%.

Высокая явка на Кавказе

Традиционно высокой оказалась явка избирателей на Северном Кавказе. Так, в Кабардино-Балкарии на 18:00 проголосовали 83,31% от общего числа избирателей. По данным ГАС "Выборы", на предыдущих президентских выборах в республике к этому времени проголосовали 64,2 %.

Чуть ниже оказалась активность голосующих в Карачаево-Черкесии (КЧР) - на участки пришли 73,27% (в 2012 году 80,85%), при этом, по данным республиканского избиркома, активнее всех голосовали жители Ногайского района, где явка составила 85,46%.

В Чеченской Республике, по данным регионального избиркома, явка на 18:00 составила 78,11%. В Ингушетии - 70,9% избирателей против 75,6% в 2012 году.

"Но нужно учитывать, что во время прошлых выборов, количество избирателей было меньше. За весь день нам не поступило ни одной жалобы, и не было зафиксировано ни одного нарушения", - пояснил ТАСС консультант ЦИК Ингушетии Рустам Евлоев.

Несколько ниже по сравнению с предыдущими выборам оказалась активность избирателей и в Дагестане - на участки пришли 72,04% избирателей, в 2012 году - 75,92%.

О нарушениях

Что касается нарушений на выборах, то, по словам члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, выборы 2018 года в разных регионах прошли "неоднородно".

"По Северному Кавказу, в основном, по обращениям лидировали КЧР и Дагестан. По КЧР было много информации о вбросах, мы контактировали с общественной палатой республики, пока они не подтверждаются. По Дагестану были проблемы с наблюдателями, попытки вбросов, <...> пока ждем результатов проверки", - рассказал Брод ТАСС.

Он также отметил более высокую по сравнению с предыдущими президентскими выборами явку, которой удалось достичь благодаря работе избиркомов по информированию граждан и организации выборов, а также за счет еще нескольких факторов.

"У населения повысилось доверие к институту выборов. Но, думаю, многие факторы сыграли: усилия власти по повышению качества жизни, проявилась консолидация общества из-за недружественных действий Запада, введения санкций", - сказал он.

По его словам, на этих выборах не зафиксировали и массового использования так называемого административного ресурса.