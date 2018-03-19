Путин лидирует по итогам голосования на Дальнем Востоке

ТАСС, 18 марта. Владимир Путин лидирует по предварительным итогам голосования на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в регионах Дальнего Востока. Путин набрал 64,38% в Якутии, 65,26% в Приморье, 65,78% в Хабаровском крае (в среднем по стране - 76,65%). В других регионах этот результат колеблется от 65,75 до более чем 72%. Наибольший результат у Владимира Путина в Чукотском автономном округе, где он набрал 82,31% голосов.

На втором месте Павел Грудинин, который, набирая в среднем по стране 11,82%, в регионах Дальнего Востока получил сравнительно больше процентов голосов: 27,25% в Якутии, 21,39% в Приморье, 18,62% в Амурской области, 18,42% в Хабаровском крае, 18,12% в Еврейской автономии.

В других регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) результат Грудинина колеблется в пределах 14-17%, за исключением Чукотского автономного округа, где этот кандидат набрал 5,86% голосов избирателей.

Как заявили опрошенные региональные эксперты, результаты Грудинина на Дальнем Востоке, превышающие средние показатели голосования по стране, объясняются особенностями региона. Его экономическое развитие только начинается, и население пока не видит быстрых изменений в своей жизни.

Специфика региона

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин объяснил высокие результаты Грудинина спецификой региона, о развитии которого "трещат со всех экранов и страниц", усталостью населения от обещаний и восприятием кандидата Грудинина, как "своего" человека.

"Вся беда, как мне представляется, в чисто психологической усталости населения. Программа развития Дальнего Востока уже идет достаточно давно, обещано много, денег вроде заброшено много, но пока мы не видим ни денег, ни результатов. То есть, это то, что называется "лаг ожидания" - через пять лет уже начинается реакция на невыполненные обещания",- сообщил ТАСС эксперт.

Он отметил, что часть дальневосточников увидели в Грудинине прежде всего предпринимателя.

"Это то, что нужно здесь и то, что очень хорошо сработало в Сибири и на Дальнем Востоке", - отметил Ярулин, добавив, что этот кандидат даже не приезжал в регион, но вместе с тем вызвал симпатию у населения.

Как пояснил ТАСС заведующий кафедрой "Журналистики и издательского бизнеса" Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктор Бурлаков, более высокий, чем в целом по стране результат Грудинина на Дальнем Востоке ожидаем.

"Здесь надо понимать, что Дальний Восток имеет такую некую что ли протестную составляющую, поэтому более высокий, чем по стране, результат Грудинина ожидаем", - сообщил Бурлаков.

Рекордный результат кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина в Якутии, где он получил 27,25% голосов избирателей, объясняется высокой долей сельского населения и грамотной агитационной кампанией коммунистов в этом регионе.

Такое мнение высказала ТАСС заведующая кафедрой истории, обществознания и политологии Северо-Восточного федерального университета Ольга Парфенова. По ее мнению, такой результат можно объяснить благодарностью народа Якутии за советский период истории, когда в Якутии появились государственность, образование и другие социальные достижения.

Вторая причина, по ее мнению в том, что в Якутии высокий процент сельского населения, отсюда интерес к представителю аграрного сектора. Не последнюю роль сыграл мессенджер WhatsApp, именно в Якутии он очень популярен. И по нему шла активная агитация за данного кандидата, считает эксперт.

Настроения людей

Депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов считает, что результаты любых выборов отражают настроения людей.

"Если обратить внимание на ход предыдущих выборов, независимо от их статуса (муниципальные, государственные или др.), то по всему Дальнему Востоку, в том числе по Сахалину, избиратели "левых" убеждений традиционно берут около 20% голосов. Например, в 2015 году представитель "левых" партий Светлана Иванова на выборах губернатора Сахалинской области набрала почти 30%, а в 2016 году на выборах в Госдуму - около 25%. В данном случае надо говорить о той части населения, которая уже традиционно придерживается "левых" взглядов. И выборы показывают, насколько они сильно выражены", - поясняет депутат.

Карлов отмечает, что на этих выборах Павел Грудинин и группа других кандидатов в президенты, которых можно отнести к представителям "левых" взглядов, в Сахалинской области вместе не набрали и 20%.

"О чем это может говорить, что в целом сахалинцы и курильчане не ассоциируют развитие Сахалина и Курил в "левом" направлении. А большое количество голосов за действующего президента (почти 67%) - это однозначное доверие к нему. Это говорит о том, что люди хотят стабильности, поступательного развития. С другой стороны, сахалинцы и курильчане, которые всегда живут в более ускоренном темпе, хотели бы, чтобы процессы развития были более очевидными, более динамичными и результаты были "вчера", - сказал депутат.

Социолог из Амурской области Юрий Магницкий считает, что Грудинин набрал существенную долю избирателей по Амурской области и по России еще и потому, что люди голосуют "не столько за Грудинина, сколько за бренд КПРФ, с которым связывают надежды на улучшение их социально-экономического состояния".

Низкая явка в Забайкалье

Явка на выборах президента России в Забайкальском крае, по предварительным данным, составила 57,98%, что почти на 2% ниже уровня 2012 года. При этом она значительно выше, той, что была, например, в 2016 году в ходе выборов депутатов Госдумы и губернатора.

Об этом в понедельник журналистам сообщила председатель краевого избиркома Светлана Судакова.

Владимир Путин заручился в регионе поддержкой 72,03% избирателей. Второе место у Павла Грудинина (КПРФ), который набрал 13,62%

По мнению депутата Государственной думы от региона, члена фракции ЛДПР Юрия Волкова, избиратели в Забайкальском крае "вновь проголосовали "ногами".

"Явка одна из худших по Сибири и Дальнему Востоку", - написал парламентарий на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что тем самым жители региона "показали не отсутствие интереса к выборам главы государства, а, скорее, высказали недоверие руководству края и недовольство текущим положением дел".

Показательно, что в соседнем с Забайкальском крае регионе - Бурятии - явка составила 75%. Как в понедельник сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский, за Владимира Путина проголосовали 73,7% избирателей, за Павла Грудинина - 14,7%, на третьем месте Владимир Жириновский с 6,4%, на четвертом Ксения Собчак с 1,6%. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.