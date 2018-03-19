Матвиенко: в ближайшее время будет утвержден план выполнения Совфедом послания президента

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. План выполнения послания президента Федеральному собранию будет утвержден Советом Федерации в ближайшее время, заявила в понедельник спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Уже сегодня у нас готов проект плана реализации послания, мы будем его дорабатывать, мы будем советоваться с научно-экспертным сообществом, со специалистами в разных сферах, и в ближайшее время такой план будет утвержден", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Это будет наша программа, наша дорожная карта работы для каждого сенатора - представителя регионов, для каждого комитета. И инициативно мы также уже представляем, какие направления законодательной деятельности для нас будут приоритетными", - добавила она.

По ее словам, поскольку главным в послании было не догонять страны-лидеры, а "сделать прорыв во всех сферах", парламентарии "должны принять законы, которые будут работать на опережение, создать такую нормативную законодательную базу, которая бы позволила оперативно, без раскачки решать эту задачу".

"Спрос президента за реализацию той национальной программы, которую он представил и которую одобрили граждане, в том числе в ходе выборов, будет со всех нас очень строгий и жесткий", - заключила Матвиенко.

Глава Совфеда также заявила, что Владимир Путин, победив на выборах президента РФ, получил мандат граждан на проведение "мощной внутренней и внешней политики", результаты голосования усиливают его авторитет в мире.

Напомнив, что, по последним данным, за Путина проголосовали порядка 56 млн избирателей, председатель верхней палаты парламента констатировала, что еще никогда в российской истории "столько не приходили [на выборы] и никогда ни один кандидат не получал такую мощную поддержку".

Кроме того, продолжила она, "голосование проходило за государственного деятеля, для которого это четвертый президентский срок". И за этот период, уместивший "и успехи исторического масштаба, и проблемы", Путин не только не растерял поддержку людей, но и приобрел ее дополнительно, пояснила Матвиенко. "По сути, граждане страны напрямую дали мандат президенту, что очень ценно, на проведение мощной внутренней, внешней политики, и за этим мандатом, безусловно, - оценка его предыдущей деятельности, его усилий, за этим мандатом - доверие людей и надежды на будущее", - убеждена она.

По мнению спикера СФ, такая мощная поддержка главы государства "важна и для мира". "Теперь всем очевидно, что Путин проводит ту независимую внешнюю политику, отстаивает те национальные интересы, которые разделяют граждане нашей страны", - подчеркнула Матвиенко, указав, что это "усиливает его [Путина] возможности, его вес, его авторитет в мире".

В этом контексте председатель Совфеда отметила, что более 90% проголосовавших в Крыму и Севастополе, впервые участвовавших в выборах президента РФ после вступления в состав России, отдали свои голоса Путину. "Это, можно твердо сказать, был повторный референдум через голосование, эта поддержка еще раз показала миру, что они [жители полуострова] не только не разочаровались в том, что вернулись в родную гавань, но и благодарны президенту, который взял огромную политическую ответственность и поддержал волеизъявление Крыма и Севастополя", - указала Матвиенко.