Матвиенко: итоги выборов президента приведут к смене политики Запада в отношении РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Результаты выборов президента РФ продемонстрировали бессмысленность политики санкций в отношении РФ и приведут к ее изменению. Такое мнение высказала в понедельник в эфире канала "Россия 24" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отвечая на вопрос о том, что избирательная кампания проходила в условиях внешнего давления, председатель верхней палаты обратила внимание на то, как "достойно вел себя президент, несмотря на нападки, санкции". И это "вызывало уважение граждан", указала Матвиенко, напомнив, что, "когда начинается давление, попытки повлиять, манипулировать людьми, это вызывает протест граждан". Поэтому она считает справедливыми замечаниями о том, что "западные партнеры укрепили единство народа, народ сплотился вокруг лидера и оказал ему поддержку".

В этой связи спикер предположила, что сейчас западные страны "будут разочарованы своей политикой, ее безрезультативностью, бессилием раскачать ситуацию" в России и "будут менять тактику, потому что дальше эта политика не даст никакого результата".

Также на встрече с делегацией Панафриканского союза молодежи Матвиенко заявила, что Россия готова поделиться своим наработанным опытом в проведении открытых и честных выборов с зарубежными партнерами.

"Конечно, мы были заинтересованы в участии зарубежных наблюдателей, поскольку считаем свои выборы открытыми. Нам нечего скрывать. Мы даже готовы опыт наш, наработанный, сделать достоянием наших партнеров из зарубежных государств", - сказала Матвиенко в понедельник.

На выборах 18 марта, по последним данным, за Путина проголосовали более 56 млн человек, или 76,66% избирателей. Это рекордный результат за все последние президентские выборы в России, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.