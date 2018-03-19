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Матвиенко: итоги выборов президента приведут к смене политики Запада в отношении РФ

Политика
19 марта, 14:06 дата обновления: 19 марта, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Председатель верхней палаты парламента обратила внимание на то, как "достойно вел себя президент, несмотря на нападки, санкции"

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Результаты выборов президента РФ продемонстрировали бессмысленность политики санкций в отношении РФ и приведут к ее изменению. Такое мнение высказала в понедельник в эфире канала "Россия 24" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Отвечая на вопрос о том, что избирательная кампания проходила в условиях внешнего давления, председатель верхней палаты обратила внимание на то, как "достойно вел себя президент, несмотря на нападки, санкции". И это "вызывало уважение граждан", указала Матвиенко, напомнив, что, "когда начинается давление, попытки повлиять, манипулировать людьми, это вызывает протест граждан". Поэтому она считает справедливыми замечаниями о том, что "западные партнеры укрепили единство народа, народ сплотился вокруг лидера и оказал ему поддержку".

В этой связи спикер предположила, что сейчас западные страны "будут разочарованы своей политикой, ее безрезультативностью, бессилием раскачать ситуацию" в России и "будут менять тактику, потому что дальше эта политика не даст никакого результата".

Также на встрече с делегацией Панафриканского союза молодежи Матвиенко заявила, что Россия готова поделиться своим наработанным опытом в проведении открытых и честных выборов с зарубежными партнерами.

"Конечно, мы были заинтересованы в участии зарубежных наблюдателей, поскольку считаем свои выборы открытыми. Нам нечего скрывать. Мы даже готовы опыт наш, наработанный, сделать достоянием наших партнеров из зарубежных государств", - сказала Матвиенко в понедельник.

На выборах 18 марта, по последним данным, за Путина проголосовали более 56 млн человек, или 76,66% избирателей. Это рекордный результат за все последние президентские выборы в России, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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