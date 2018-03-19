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Мировые лидеры поздравляют Путина по телефону с победой на выборах

Политика
19 марта, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В беседах также затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня, сообщили в Кремле

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ряд мировых лидеров тепло поздравили по телефону президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства, прошедших 18 марта.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, в настоящему времени состоялись телефонные разговоры российского лидера с президентами Азербайджана, Армении и Белоруссии - Ильхамом Алиевым, Сержем Саргсяном и Александром Лукашенко, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Лидеры тепло поздравили Путина с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственном государственном посту. В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в адрес президента продолжают поступать письменные поздравления от иностранных лидеров с переизбранием на пост главы российского государства. К настоящему времени такие телеграммы направили лидеры Китая, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Киргизии, Казахстана, Кубы, Туркмении, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Венгрии.

Выборы главы государства прошли в России в минувшее воскресенье. По последним данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин набирает 76,66% голосов, явка составила 67,74%.

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