Володин: Мэй своими обвинениями в адрес РФ выступила мобилизовавшим россиян "агитатором"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй своими бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с отравлением осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери выступила "агитатором", мобилизовавшим россиян. Об этом журналистам во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Некоторые из европейских политиков продолжают проводить агрессивную линию, в том числе и госпожа Мэй. В данном случае она [Тереза Мэй] была "агитатором", мобилизующим граждан нашей страны, потому что простить ей такие обвинения, не имеющие доказательной базы, никто не может", - заявил Володин.

В связи с этим он предложил посмотреть на итоги голосования избирателями в США, Великобритании, Франции, где большинство также получил президент Владимир Путин. "Задумайтесь, ведь речь идет о том, что люди живут в состоянии травли, гонений и агрессивной информационной кампании, но они поддержали Путина, понимая, что Путин - это Россия, и они, поддерживая Путина, поддерживали Россию. Это единственное, что они могли сделать, находясь там, за рубежом", - заключил он.

Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт- Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая свыше 76,6% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, явка составила 67,74%.