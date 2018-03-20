Володин: Путин отказом от предвыборных дебатов дал преимущество другим кандидатам

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что баллотировавшийся на новый срок президент РФ Владимир Путин своим отказом от участия в предвыборных дебатах дал преимущество другим кандидатам.

"Мы утро начинали с дебатов и заканчивали вечер опять-таки дебатами, и граждане нашей страны могли ознакомиться с программами кандидатов и увидеть их позицию", - сказал спикер во вторник журналистам. "По ключевым вопросам все это было предоставлено", - подчеркнул он.

"Более того, по моему мнению, кандидат на пост президента Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции", - подчеркнул Володин. "Он сам не вел такой активной кампании, не использовал преференции своей должности, дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, и это еще раз говорит о сильной стороне нашего президента и его толерантном отношении к представителям других политических сил", - убежден он.

"А выводы по итогам кампании можно сделать тем же кандидатам и партиям, потому что некоторые партии выдвинули кандидатов, которые впервые участвовали в кампании", - резюмировал спикер.