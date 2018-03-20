ЦИК Татарстана не стал отменять результаты выборов на 50 участках по жалобе штаба Собчак

КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. ЦИК Татарстана признал необоснованной жалобу Эльзы Нисанбековой, координатора штаба кандидата в президенты РФ от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак, с просьбой об отмене результатов голосования на президентских выборах на 50 избирательных участках в регионе, поскольку нарушения не подтвердились. Об этом во вторник на заседании комиссии сообщила секретарь ЦИК республики Надежда Борисова.

"Заявление на имя Эльзы Нисанбековой было принято 19 марта, уже практически после окончания рабочего времени, в 18:00 мск, оно рассмотрено. <…> Мы подняли протоколы, проверили, обзванивали все участки, пока взяли устные пояснения, каких-либо ошибок, несоответствий указанным протоколам не усматривается, также не возникает сомнений в правильности составления протоколов об итогах голосования, каких-либо других оснований для проведения повторного подсчета бюллетеней указанных участков не содержится", - сказала она.

По словам Борисовой, в заявлении содержалась просьба об отмене итогов голосования на 50 избирательных участках, расположенных в Набережных Челнах, Высокогорском районе, Зеленодольске. В нем говорилось о якобы имевшем место нарушении процедур сортировки и подсчета бюллетеней.

"Жалобы не подтвердились, в избирательные комиссии от этих участков жалоб не поступало, в правоохранительные органы жалоб не поступало, в судебные органы - тоже, как и в вышестоящие. После подписания протоколов никто из наблюдателей на этих участках не возражал", - сказала Борисова.

В воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента. На этот пост претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая свыше 76,6% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Явка составила 67,74%.