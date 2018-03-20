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Высланные из Лондона российские дипломаты прибыли в Москву

Политика
20 марта, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В Россию вернулись 80 человек, включая членов семей дипломатов

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Самолет с высланными из Великобритании 23 российскими дипломатами и членами их семей приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает корреспондент ТАСС.

Всего в Россию вернулось около 80 человек.

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Высылка дипломатов стала результатом серьезного дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном на почве отравления 4 марта в Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

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