Высланные из Британии российские дипломаты будут работать в МИД и Минобороны

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Высланные из Великобритании 23 российских дипломата будут трудоустроены в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны. Об этом сообщил во вторник ТАСС посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Все продолжат свою карьеру", - заметил глава российского диппредставительства. "Это два направления, - пояснил Яковенко, - Министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и Министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах, так что это дело совершенно нормальное, житейское".

По словам посла РФ, все дипломаты и члены их семей пребывают в очень хорошем настроении. "Единственное, конечно, люди по большей части беспокоились о том, как их дети закончат школу. Но мы в данном случае постарались сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в Москве комфортно, приехали с соответствующими аттестатами", - сообщил Яковенко. "Все они уедут в Москву, и я за их дальнейшую карьеру абсолютно спокоен", - добавил дипломат.

Он отметил, что Лондон всегда был непростым местом для работы, а с другой стороны - это "место, где можно многому научиться, потому что посольство само по себе небольшое, но работает достаточно эффективно". А опыт, знания и навыки возвращающихся будут востребованы в других точках мира, и, в первую очередь, в Москве. Посол также не исключил, что кто-то из жен вернется на работу, возможно, даже в те организации, где они работали прежде. Многие из них, по его словам, имеют высшее образование и знают иностранные языки

"Конечно, это очень неприятно для многих, ведь у них были, может быть, какие-то свои собственные планы на жизнь. Но ведь когда ты едешь в Лондон, ты понимаешь, что это - непростая страна, и от британцев можно ожидать любых неожиданностей, особенно в рамках той политики, которую проводит нынешнее правительство Великобритании", - резюмировал Яковенко.

Причины высылки дипломатов

Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению 4 марта в Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но каких-либо доказательств не представили. Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. 17 марта в ответ на предпринятые Лондоном меры МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".