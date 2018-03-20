Семьи высылаемых из Лондона дипломатов ожидают возвращения на родину в аэропорту Станстед

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Высылка российских дипломатов из Великобритании стала неожиданностью для их семей, которые последние дни провели в сборах, а теперь ждут возвращения на родину в аэропорту Станстед.

Как рассказали корреспонденту ТАСС некоторые из жен дипломатов, решение премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй выслать российских дипработников после обвинения Москвы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери особого дискомфорта им не причинило, хотя и создало определенные трудности.

За россиянами - в общей сложности это около 80 человек - из Москвы уже прибыл самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия". Сейчас лайнер стоит у здания терминала, сотрудники посольства занимаются погрузкой багажа, а члены семей ожидают в терминале.

"Для нас это стало неожиданностью, - рассказала Светлана. - Но мы понимали, что должны быть готовы ко всему, даже если придется собрать вещи за 48 часов". По ее словам, такой опыт сблизил людей в посольстве. "Эти дни нас очень сильно всех объединили, мы стали одной большой семьей и вместе собирались. И к тому же, мы возвращаемся на родину. Это замечательно", - добавила Светлана.

На детях стресс последних дней почти не сказался. Одни из них с интересом наблюдали за работой журналистов и позировали перед камерами телеканалов, другие привычно погрузились в игры на планшетах, а третьи увлеченно обсуждали предстоящий полет спецбортом.

Родителей же в это время больше волновало другое. В частности, как детям продолжить обучение, учитывая, что они возвращаются на родину в разгар учебного года и что попасть в новую школу дома будет весьма непросто. "Самым сложным была вся вот эта путаница, - сказала журналистам Ольга. - Школа [посольства РФ в Лондоне] на основании трех четвертей закрыла год, поставила все отметки четвертные и годовые. Теперь постараемся устроить детей в школы по месту жительства ", - рассказала она.

Причины высылки

Высылка дипломатов стала результатом серьезного дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном на почве отравления 4 марта в английском Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.