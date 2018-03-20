Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джонсон: в деле Скрипаля Лондон предпочитает сотрудничать с ОЗХО

Международная панорама
20 марта, 9:19 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, марта. /ТАСС

Глава МИД королевства отметил, что британская сторона с недоверием относится к российским следователям

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в деле расследования отравления в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская сторона предпочитает сотрудничать с экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а не с российскими следователями. Об этом он заявил в вышедшем во вторник в эфир интервью германской телерадиокомпании Deutsche Welle, текст которого распространил Форин оффис.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Мы будем верить техническим экспертам ОЗХО", - сказал он, отметив, что британская сторона с недоверием относится к российским следователям. "Давайте посмотрим, какую оценку они (технические эксперты - прим. ТАСС) вынесут", - сказал глава британской дипломатии.

Джонсон вновь выдвинул утверждение, что Россия причастна к отравлению, совершенному 4 марта, но доказательств чего до сих пор так и не было предоставлено. При этом он повторил, что с глубоким недоверием относится к версиям, что Россия не имеет отношения к отравляющему веществу группы "Новичок". Лондон утверждает, что именно он был использован при отравлении Скрипалей, Москва эти обвинения категорически отвергает. "Я просто должен сказать, что я нахожу российскую позицию в отношении того, что случилось с этим "Новичком", все в большей степени странной", - отметил Джонсон.

Российский МИД 19 марта, комментируя принятое Советом ЕС заявление с требованием к РФ раскрыть якобы существующую программу производства вещества "Новичок", повторил, что "никаких отравляющих веществ "Новичок" в России не производится и не хранится".С

Смотрите также

ЕС не спешит вставать на сторону Великобритании в деле Скрипаля

Чижов: Лондон, раздувая дело Скрипаля, хочет отвлечь внимание от проблем с Brexit

МИД РФ: заявление Совета ЕС по делу Скрипаля страдает бездоказательностью оценок

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Джонсон, Борис
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройстве власти в РФ
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
В Ульяновске обнаружили тела трех детей с признаками насильственной смерти
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний
7
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов