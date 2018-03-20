Джонсон: в деле Скрипаля Лондон предпочитает сотрудничать с ОЗХО

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в деле расследования отравления в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская сторона предпочитает сотрудничать с экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а не с российскими следователями. Об этом он заявил в вышедшем во вторник в эфир интервью германской телерадиокомпании Deutsche Welle, текст которого распространил Форин оффис.

"Мы будем верить техническим экспертам ОЗХО", - сказал он, отметив, что британская сторона с недоверием относится к российским следователям. "Давайте посмотрим, какую оценку они (технические эксперты - прим. ТАСС) вынесут", - сказал глава британской дипломатии.

Джонсон вновь выдвинул утверждение, что Россия причастна к отравлению, совершенному 4 марта, но доказательств чего до сих пор так и не было предоставлено. При этом он повторил, что с глубоким недоверием относится к версиям, что Россия не имеет отношения к отравляющему веществу группы "Новичок". Лондон утверждает, что именно он был использован при отравлении Скрипалей, Москва эти обвинения категорически отвергает. "Я просто должен сказать, что я нахожу российскую позицию в отношении того, что случилось с этим "Новичком", все в большей степени странной", - отметил Джонсон.

Российский МИД 19 марта, комментируя принятое Советом ЕС заявление с требованием к РФ раскрыть якобы существующую программу производства вещества "Новичок", повторил, что "никаких отравляющих веществ "Новичок" в России не производится и не хранится".С