Чижов: Лондон, раздувая дело Скрипаля, хочет отвлечь внимание от проблем с Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Шпионский скандал вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля может быть вызван стремлением британского правительства отвлечь внимание от внешнеполитических проблем, в частности трудностями на переговорах с ЕС по Brexit, заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Если говорить о тех мотивах, которые могли стоять за такой линией поведения, то, я думаю, каждому непредвзятому наблюдателю нынешняя ситуация покажется более чем странной... Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit", - сказал Чижов.

Кроме того, пояснил он, и внутри страны правительство консерваторов оказалось неспособно, во-первых, обеспечить себе прочное большинство на последних выборах, а во-вторых, дать те результаты, в том числе в контексте Brexit, которых ждет от него британское общество.

"Лозунг нынешнего правительства - "Global Britain" - остается пока лозунгом без конкретного содержания. Даже на знаменитой трансатлантической сцепке - и то искры, видимые невооруженным глазом. Это и последние инициативы американской администрации по тарифам на сталь и алюминий, поставившие отношения США с Европой на грань торговой войны. Даже если взять иранскую ядерную сделку. Ведь Британия тоже один из участников "шестерки", и европейские участники "шестерки" пытаются что-то придумывать в условиях, когда американская сторона по сути ведет дело к тому, чтобы эту сделку элементарно пустить под откос", - напомнил он.

"Так что проблем было много, и то, чего, видимо, не хватало, если руководствоваться британскими классическими традициями, это хорошего старомодного шпионского скандала. Вот он и появился", - добавил постпред РФ.

Нарушения обязательств

Британские власти в ситуации с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не выполнили свои международные обязательства по ряду конвенций, а секретность вокруг этого инцидента может объясняться тем, что Лондону есть, что скрывать, заявил Чижов.

"Они говорят о транспарентности и от нас ждут транспарентности, но сами все держат в секрете, так же, как в секрете держали и другие расследования таинственных смертей выходцев из России на территории Великобритании. Имена известны, это череда скончавшихся за последние годы либо российских, либо бывших российских граждан", - сказал Чижов.

Он отметил, что, во-первых, "британское правительство не выполнило своих обязательств по Международной конвенции о запрещении химического оружия".

"Во-вторых, оно нарушило свои обязательства по двусторонней российско-британской консульской конвенции, не предоставив доступа к одной из пострадавших, Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой. И к тому же, не предоставив никакой информации о таинственном уходе в мир иной Николая Глушкова, который был найден, как теперь говорят, задушенным в Лондоне. Чем это объясняется? Ну, наверное, есть что скрывать", - предположил российский постпред, отвечая на просьбу прокомментировать секретность, которую Лондон организовал вокруг этого дела.

"Теперь остается полагаться на выводы технических экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - прим. ТАСС), которых Лондону все-таки пришлось вызвать", - добавил он.

Кроме того, постпред заявил, что поспешность, с которой британские власти выдвинули в адрес России ничем не подкрепленные обвинения по делу Скрипаля, вызывает вопросы. "Непонятна та поспешность, с которой британские власти выдвинули ничем не подкрепленные документально обвинения в адрес России. В конце концов, если следовать здравому смыслу, наверное, стоило подождать, пока отец и дочь Скрипали поправятся и будут в состоянии дать показания. Может быть, кому-то как раз не хотелось этого дожидаться, может быть, расчет был совершенно иной", - отметил он.

Чижов также обратил внимание на то, что место, где были найдены Скрипаль с дочерью, находится недалеко от военного объекта, где проводились исследования химоружия. "Я обратил внимание на географическую близость двух объектов: той скамейки, на которой были обнаружены Скрипали, и крупнейшего в Великобритании военного исследовательского центра, который занимался исследованиями химического оружия, в Портон Дауне. Расстояние это - порядка восьми миль, то есть 15 минут езды", - сказал Чижов.

Загадочные инциденты

Бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Они находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия отвергает любую свою причастность к инциденту.

Тело бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова было обнаружено в его лондонском доме 13 марта. Скотленд-Ярд сообщил, что, согласно итогам патологоанатомической экспертизы, причиной смерти бизнесмена стало удушение и квалифицировал произошедшее как убийство.

По информации газеты The Independent, Николай Глушков был задушен собачьим поводком. В лондонской полиции подчеркивают, что на данном этапе расследования ничто не указывает на какую-либо связь между убийством Глушкова и отравлением Скрипаля и его дочери.