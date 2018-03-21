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Лавров: диалог с Токио по совместной хозяйственной деятельности на Курилах развивается

Политика
21 марта, 7:38 дата обновления: 21 марта, 8:10 UTC+3

Министр иностранных дел РФ отметил, что у России и Японии наблюдаются положительные результаты в экономическом сотрудничестве, однако добавил, что еще есть над чем работать

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ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Диалог России и Японии по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах активно развивается. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

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"Подробно говорили о реализации договоренностей президента и премьера по вопроса налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, - сказал он. - Диалог развивается конструктивно, в хорошей позитивной атмосфере. В ближайшее время мы согласуем сроки проведения заседаний двух рабочих групп".

Лавров отметил, что у России и Японии наблюдаются положительные результаты в экономическом сотрудничестве, однако добавил, что еще есть над чем работать. "У нас неплохие результаты в торгово-экономической области, хотя, по взаимному общему мнению, потенциал в этой сфере гораздо более значительный, и мы хотим сделать все, чтобы раскрыть его полностью".

"Рассчитываем, что наращиванию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сфере будет способствовать участие японских деловых кругов в работе Петербургского международного экономического форума", - заключил глава МИД РФ.

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Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович
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