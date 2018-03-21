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Лавров: положения российско-китайской дорожной карты по КНДР признаны востребованными

Политика
21 марта, 9:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 21, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва последовательно выступает за мирные шаги всех вовлеченных в кризис на Корейском полуострове сторон

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ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Положения российско-китайской дорожной карты по урегулированию на Корейском полуострове уже де-факто признаны востребованными в рамках контактов Пхеньяна и Сеула и предполагаемых контактов между КНДР и США. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

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Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за мирные шаги всех вовлеченных сторон для продвижения политико-дипломатического процесса урегулирования не только ядерной проблемы, но и проблем обеспечения стабильности и безопасности в регионе в целом.

"Считаем, что достижению этих целей способствовала бы реализация российско-китайской дорожной карты, целый ряд положений которой де-факто уже признаны весьма и весьма востребованными в рамках контактов, которые состоялись между двумя Кореями, и в рамках тех объявлений, которые были сделаны о перспективах встреч между руководством КНДР и США", - подчеркнул Лавров.

В прошлом году Россия совместно с КНР выдвинула инициативу, включающую в себя дорожную карту по разрешению ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. План предусматривает приостановку ракетно-ядерной деятельности КНДР в обмен на сокращение масштаба военных учений Южной Кореи и США. Дорожная карта подразумевает двусторонний диалог Пхеньяна и Вашингтона, а затем полномасштабный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может быть поднята тема денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

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Персоны
Коно, Таро Ким Чен Ын Лавров, Сергей Викторович
Страны
США КНДР Китай Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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