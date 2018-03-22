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Песков отметил поспешность и противоречивость обвинений в адрес России по делу Скрипаля

Политика
22 марта, 4:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

РФ обвинили в покушении спустя пару часов после инцидента, а теперь эксперты говорят, что предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель, сказал пресс-секретарь президента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на противоречия в деле Скрипаля: первые обвинения в адрес России прозвучали уже спустя несколько часов после инцидента, при этом эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что предварительный анализ отравляющего вещества займет порядка трех недель. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу RT.

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"Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей, причем произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с "высокой вероятностью" несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо", - отметил он.

"Позвольте мне провести очень грубую аналогию, хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства, скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании", - добавил Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович
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