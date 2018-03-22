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Посол РФ: Лондон умышленно игнорирует запросы по делу Глушкова

Политика
22 марта, 15:10 UTC+3

Александр Яковенко добавил, что власти королевства не раскрывают обстоятельства смерти российских граждан

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ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко не исключает, что Лондон умышленно игнорирует запросы Москвы о предоставлении информации о ходе расследования смерти бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, который был найден мертвым в своем лондонском доме на прошлой неделе.

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"Создается ощущение, что британская сторона умышленно игнорирует наши запросы и продолжает избегать любых контактов с посольством по этому вопросу", - отметил он в четверг на пресс-конференции в британской столице.

"В полном соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 года, посольство немедленно запросило путем вербальной ноты полную информацию об обстоятельствах смерти гражданина России и о ходе расследования, однако не получило никакого вразумительного ответа от МИДа", - добавил посол.

Тело Глушкова было обнаружено в его лондонском доме 13 марта. На прошлой неделе Скотленд-Ярд проинформировал, что, согласно итогам патологоанатомической экспертизы, причиной смерти бизнесмена стало удушение. Полиция квалифицировала произошедшее как убийство.

Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах. 16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

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