Эксперты: основные проблемы на выборах в Петербурге связаны с техническими моментами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Основные проблемы, которые возникли в ходе голосования на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге, связаны с техническими моментами, возникшими в результате внедрения системы "Мобильный избиратель", которая позволяет проголосовать по месту фактического пребывания, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в искоренении "системных пороков", у ЦИК РФ есть к ней серьезные претензии. При этом она уточнила, что подвергать сомнению итоги выборов президента 18 марта на территории города нельзя. Памфилова попросила аппарат ЦИК сформировать группу для проведения комплексной проверки избирательных комиссий Петербурга.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, ситуация по выборам в Петербурге выглядит не так сложно, как в ряде других регионов. "Есть ряд нарушений, в которых надо разбираться. Например, когда целый дом в Центральном районе оказался приписан к одной из республик Северного Кавказа. Это вызывает удивление, но вряд ли это чей-то злой умысел, скорее, техническая ошибка или чья-то халатность. С другой стороны, была сложность с прикреплением по месту регистрации и месту жительства, но в итоге людям была предоставлена возможность проголосовать", - сказал он.

С Солонниковым согласен региональный координатор корпуса "За чистые выборы" Дмитрий Кухто, который отмечает, что основные претензии в ходе избирательной кампании возникли из-за внедрения новой системы голосования по месту фактического пребывания. "Иногда избирателей не включали в списки - какие-то ошибки. Или повторно включили - не удаляли из списков, которые находятся по месту регистрации", - сказал эксперт.

Однако свидетельств о нарушении избирательных прав граждан наблюдатели не зафиксировали, сообщил ТАСС руководитель рабочей группы Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Шамахов. "У наших наблюдателей не было свидетельств о нарушении избирательных прав граждан. Были разного рода упущения недоработки - они были, но избирательные права не были нарушены. Ни один гражданин не был дискриминирован, все проголосовали", - сказал он.

По данным на понедельник, в городской избирательной комиссии зафиксировали 46 обращений, большинство из которых касалось списков избирателей. Нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, на момент объявления предварительных итогов зафиксировано не было. В прокуратуре Петербурга ТАСС не смогли дать оперативный комментарий по вопросу о поступлении жалоб на проведение выборов в городе.