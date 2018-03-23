Песков: уровень поддержки Путина на выборах президента стал для него неожиданным

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не ожидал столь высокого уровня поддержки на выборах. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

Отвечая по-английски на вопрос ведущей программы Софико Шеварднадзе о том, прогнозировал ли он настолько большой процент голосов в поддержку Путина, Песков ответил отрицательно. "И он сам сказал, что это было довольно неожиданно для него", - отметил пресс-секретарь.

"И, конечно, будучи президентом, когда ты пользуешься такой поддержкой, ты понимаешь и уровень ответственности. Каждый лидер несет бремя ответственности за ту поддержку, которую он получает", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь согласился, что внешние факторы привнесли свой вклад в повышение популярности Путина среди россиян. "Когда на российский народ оказывается давление извне, он сплачивается вокруг сильного лидера", - отметил Песков, напомнив, что так неоднократно было в истории страны. "Конечно, это происходит и сейчас, потому что, когда вы видите это беспрецедентное давление, когда вы видите все это сумасшествие, происходящие из других стран, люди не могут это терпеть, они сопротивляются этому и объединяются вокруг сильного лидера", - пояснил Песков.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин получил 76,7% голосов в свою поддержку.