Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: уровень поддержки Путина на выборах президента стал для него неожиданным

Политика
23 марта, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Внешние факторы повлияли на повышение популярности президента России, сказал пресс-секретарь главы государства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не ожидал столь высокого уровня поддержки на выборах. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

Смотрите также

"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ

Отвечая по-английски на вопрос ведущей программы Софико Шеварднадзе о том, прогнозировал ли он настолько большой процент голосов в поддержку Путина, Песков ответил отрицательно. "И он сам сказал, что это было довольно неожиданно для него", - отметил пресс-секретарь.

"И, конечно, будучи президентом, когда ты пользуешься такой поддержкой, ты понимаешь и уровень ответственности. Каждый лидер несет бремя ответственности за ту поддержку, которую он получает", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь согласился, что внешние факторы привнесли свой вклад в повышение популярности Путина среди россиян. "Когда на российский народ оказывается давление извне, он сплачивается вокруг сильного лидера", - отметил Песков, напомнив, что так неоднократно было в истории страны. "Конечно, это происходит и сейчас, потому что, когда вы видите это беспрецедентное давление, когда вы видите все это сумасшествие, происходящие из других стран, люди не могут это терпеть, они сопротивляются этому и объединяются вокруг сильного лидера", - пояснил Песков.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин получил 76,7% голосов в свою поддержку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
4
"Эксперт РА": повышение подоходного налога до 15% может ударить по среднему классу
5
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
6
Bloomberg: США начали расследование в отношении компании Kalashnikov USA
7
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов