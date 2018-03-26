Грушко: шаги ряда стран ЕС по делу Скрипаля направлены на усиление конфронтации с РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Шаги отдельных стран ЕС в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля направлены на усиление конфронтации с Россией. Об этом было заявлено в понедельник на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко и посла ФРГ в Москве Рюдигера фон Фрича.

"С российской стороны была акцентирована бездоказательность и неприемлемость заявления Евросовета по инциденту в Солсбери и последующих дипломатических шагов со стороны отдельных стран ЕС, направленных на усиление конфронтации", - сообщили в МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся по просьбе посла.

"Обсуждались вопросы состояния и перспектив отношений России с Евросоюзом, НАТО, сотрудничества в рамках ОБСЕ", - отметили в министерстве.

В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле (штат Вашингтон). На это американские власти отвели неделю. Поводом для высылки послужило отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В свою очередь Германия, Польша, Франция и Канада высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия и Нидерланды - по два, Финляндия, Латвия, Эстония, Румыния, Хорватия, Швеция - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС".