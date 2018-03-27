МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в Косове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россия решительно осуждает инцидент в Косове, направленный на запугивание косовских сербов. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

Глава канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурич в понедельник был схвачен спецназом полиции непризнанного Косова в Косовска-Митровице и в наручниках доставлен в Приштину. Политика схватили, когда он общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить его, однако полицейский спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

"Решительно осуждаем эту акцию, направленную на запугивание косовских сербов, произвол в отношении Марко Джурича, являющегося главой сербской делегации на переговорах с Приштиной", - подчеркнули в российском дипведомстве.

"Напрашивается вывод: Приштина, ЕС и США вообще не намерены считаться с правами и интересами сербов, настроены жестоко подавлять их стремление отстаивать свои легитимные интересы, - также обратили внимание в российском дипведомстве. - Очевидно и то, что косовары, как их и учили, следуют примеру своих покровителей в США и Европе, попирающих основы международного права и действующих по принципу вседозволенности".

"Призываем всех, имеющих влияние на косовскую верхушку, осознать свою ответственность за происходящее и незамедлительно оказать на своих подопечных сдерживающее воздействие, способствовать деэскалации напряженности в Косове", - заявили в министерстве.