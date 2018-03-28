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Матвиенко не исключает новых антироссийских решений, подобных высылке дипломатов РФ

Политика
28 марта, 14:02 UTC+3 МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Спикер Совфеда назвала высылку дипломатов "провокационной акцией против России"

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антироссийской акцией массовую высылку российских дипломатов из разных стран, при этом она не исключает, что это не последний выпад со стороны западных стран.

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"Это просто антироссийская акция. Понятно, кто за этим стоит, кто это все организовал. Исключать вперед каких-либо надуманных причин и надуманных акций для того, чтобы принять антироссийские решения, мы не можем. Мы должны быть к этому готовы", - заявила Матвиенко.

Она назвала высылку российских дипломатов из ряда стран "провокационной акцией против России", попыткой повлиять на нее извне, "чтобы сделать Россию ручной и податливой". "Но ничего из этого не получится. Это действительно беспрецедентная высылка дипломатов в рамках так называемой европейской солидарности", - сказала спикер Совфеда.

"Россия зеркально ответит и соблюдет паритет с теми странами, которые такие решения приняли. Не мы начали это, не мы несем за это ответственность", - подчеркнула Матвиенко.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 23 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 61 человек), при этом НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ, а Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. В свою очередь Москва отвергает свою причастность и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

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