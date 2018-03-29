Лавров обсудит со спецпосланником ООН де Мистурой сирийское урегулирование

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров приведет в четверг переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. О том, что такая встреча запланирована, ранее сообщил ТАСС источник в МИД РФ, позднее эту информацию подтвердили в офисе эмиссара ООН.

Главной темой встречи, как ожидается станет продвижение политического урегулирования в Сирии.

Регулярные контакты

Россия поддерживает регулярные контакты с офисом де Мистуры. Спецпосланник в последний раз посещал Москву 24 ноября 2017 года. Прошедшую тогда встречу с Лавровым эмиссар ООН назвал очень полезной. Вскоре после нее, в декабре, состоялся очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве, который, правда, не привел к каким-либо результатам.

29-30 января 2018 года де Мистура принял участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Его итогом стало формирование списка потенциальных участников конституционной комиссии, которые были переданы спецпосланнику. Сам де Мистура высоко оценил результаты работы Конгресса и отметил, что увидел в Сочи реальную дискуссию между представителями различных частей сирийского общества. 28 февраля Лавров встречался с эмиссаром ООН во время визита в Женеву для обсуждения вопросов, связанных с разработкой сирийской конституции.

Де Мистура был также приглашен на встречу глав МИД стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) 16 марта, где обсуждались пути укрепления перемирия в Сирии, однако приехать не смог. Офис спецпосланника представлял его заместитель Рамзи Иззеддин Рамзи.

Регулярные контакты с офисом спецпосланника поддерживает постоянное представительство России при ООН и других международных организациях в Женеве. Российские дипломаты и эксперты участвуют в деятельности специальных рабочих групп по прекращению огня и гуманитарным вопросам, созданных в рамках Международной группы поддержки Сирии.

Конституционные перспективы

Переговоры Лаврова с де Мистурой, как ожидается, будут посвящены развитию результатов предыдущих встреч. После декабря де Мистура не провел нового полноценного раунда межсирийских переговоров. 25-26 января спецпредставитель организовал специальную встречу с делегациями правительства и оппозиции в Вене, однако главным вопросом на ней стал предстоящий Конгресс в Сочи, а не продвижение согласованной ранее женевской повестки. Подобная пауза в межсирийских переговорах возникает не впервые, и ранее в МИД РФ неоднократно указывали на необходимость активизации женевского процесса.

Придать ему импульс должен был Конгресс в Сочи. Сформированные там списки членов конституционной комиссии включали 150 человек. В последующие недели де Мистура обсуждал возможность присоединения к комитету той части сирийской оппозиции, которая не приехала на Конгресс, прежде всего Сирийского комитета по переговорам, а также занимался проработкой основных принципов работы нового органа.

Тем не менее комиссия, которая, как предполагается, должна функционировать на постоянной основе в Женеве, пока так и не приступила к работе. До конца не были прояснены даже основные организационные моменты, в первую очередь каким будут ее состав, численность и в чем именно будут заключаться полномочия комиссии.

Обстановка "на земле"

Де Мистура за прошедшее с Конгресса в Сочи время регулярно делал акцент на необходимости облегчения гуманитарной ситуации в Восточной Гуте.

Прогресса в этой сфере удалось добиться после принятия 24 февраля резолюции СБ ООН 2401. В соответствии с документом, 27 февраля по инициативе России в Восточной Гуте была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза и организованы коридоры для выхода мирных жителей, которыми воспользовались уже около 130 тыс. человек.

Спецпосланник отмечал, что для продвижения политического процесса необходимо обеспечить спокойную ситуацию в самой Сирии и тем самым снять раздражители, мешающие правительству и оппозиции найти общий язык, так что эта тема, как ожидается, также будет подниматься на предстоящей встрече.