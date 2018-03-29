МИД: Москва контактирует с талибами, чтобы обезопасить россиян в Афганистане

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия установила контакты с талибами несколько лет назад для получения гарантий безопасности для российских граждан и загранучреждений в Афганистане. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Контакты изначально были установлены несколько лет назад, когда мы серьезно обеспокоились возможностью террористических угроз для российских загранучреждений и граждан в Афганистане, - сказал он. - Нам было важно прояснить планы руководства талибов в отношении наших людей".

При этом дипломат считает, что Вашингтон обвиняет Москву в поставках оружия талибам, чтобы прикрыть свои неудачи в стране.

"Философия такова: за 17 лет присутствия США в Афганистане ситуация только ухудшилась, - сказал он, комментируя причины обвинений. - Надо найти виновного, крайнего".

"Виноваты оказались Россия, Иран и Пакистан. Эта тройка, по мнению вашингтонских изобретателей пропаганды, и является главной причиной неудач США в Афганистане", - добавил Кабулов.

Он назвал смехотворными масштабы увеличения численности войск США в Афганистане в соответствии с новой стратегией президента Дональда Трампа и отметил, что Вашингтону не удалось добиться успеха гораздо более крупными силами.

"Увеличения на 3-5 тыс. человек просто смехотворны. При (бывшем хозяине Белого дома) Бараке Обаме только американцев было 97 тыс. человек, плюс 50 тыс. союзников и партнеров, - сказал Кабулов. - И это не помогло, ситуация ухудшилась".

Дипломат рассказал, что количество активных боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане составляет не менее 7 тыс. человек.

"Мы говорим, что 7 тыс. активных [боевиков] плюс примерно 3 тыс. резервистов, хотя у нас сведения, может быть, устаревшие, их может быть уже больше", - сказал он.

Кабулов пояснил, что ИГ в Афганистане создает сеть опорных баз, где занимается пополнением своих рядов. Кроме того, продолжил дипломат, они рассчитывают получить доступ к наркотрафику, чтобы решить проблемы с финансированием после потери позиций в Сирии и Ираке. "Они воюют с талибами за бизнес, за контроль над нарколабораториями", - добавил директор департамента.

Кабулов также добавил, что Россия удовлетворена принятием на международной конференции по Афганистану декларации, в которой зафиксирована безальтернативность прямого диалога между Кабулом и талибами.

"Мы удовлетворены итогами Ташкентской конференции, которая, как практически каждая международная конференция, завершилась принятием декларации, - сказал он. - Но принципиальная особенность этой декларации заключается в том, что афганское правительство и страны, поддерживающие Афганистан, зафиксировали необходимость и безальтернативность прямых переговоров между Кабульским правительством и Движением талибов".

Кабулов заявил, что Россия рассчитывает, что ответ талибов на инициативу афганского президента Ашрафа Гани о запуске прямых переговоров будет положительным.

"Пока талибы не сказали "нет", но и не сказали "да", - отметил спецпредставитель. - Рассчитываем, что ответ будет позитивным".

Дипломат уверен, что наилучший путь интеграции талибов во власть в Афганистане - их участие в выборах.

"Самый оптимальный и обкатанный мировым сообществом путь - это участие талибских представителей в виде политических партий или политических деятелей, представляющих регионы Афганистана, в выборах: как парламентских, так и президентских", - сказал он.

"Устраивать дележки, как в Бонне (имеется в виду Боннская конференция по Афганистану в 2001 году - прим. ТАСС) было - сели, поделили министерские портфели, а там дальше посмотрим, - это вряд ли будет продуктивно", - добавил дипломат.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, когда состоится следующий раунд московских консультаций, Кабулов сообщил, что встреча "планируется, но пока без даты". По его словам, консультации возобновятся, как только талибы откликнутся на предложение о запуске прямого диалога. "Тогда будет повод созвать московский формат, - пояснил Кабулов. - Ведь какой смысл нам опять самим собираться без талибов: мы опять договоримся замечательно, а война будет там продолжаться своим путем".

Дипломат сообщил, что руководство Афганистана заверило Москву, что остается заинтересованным в использовании российской техники и вооружений.

"Когда мы поставили этот вопрос перед руководством Афганистана, те стыдливо, но все-таки открестились: это (заявления об отказе использовать российские вооружения - прим. ТАСС) личное мнение США, мы продолжаем быть заинтересованы в использовании как российской техники, так и российских вооружений", - пояснил дипломат позицию Кабула.

Дипломат назвал странной ситуацию, когда американские военные за Кабул заявляют о решениях отказаться от советской и российской военной техники. "Такие вещи вправе говорить только законное правительство страны, которое получает и использует российские образцы вооружений", - добавил он.

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами ранее заявил, что страна больше не нуждается в вертолетах российского производства, поскольку уже получает машины производства стран НАТО. В то же время он подчеркнул, что на время перехода Афганистану потребуется помощь в качественном обслуживании находящихся в эксплуатации российских машин.

Международная конференция высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" прошла в Ташкенте 27 марта. Российскую делегацию на конференции возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров.