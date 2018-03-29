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В Кемеровской области назначили нового замгубернатора

Политика
29 марта, 16:23 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Новым замгубернатора стала Ольга Турбаба, начальником департамента внутренней политики губернатора региона - Валентина Назимок

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Новых заместителя губернатора и начальника департамента внутренней политики назначили в администрации Кемеровской области, сказали в пресс-службе администрации региона в четверг.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В среду источник в администрации сообщил ТАСС, что уволены заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики региона Нина Лопатина. Причина увольнений не называлась. Кадровые изменения произошли после того, как в Кемерове произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", унесший жизни 64 человек.

"На должность замгубернатора - руководителя аппарата администрации Кемеровской области назначена Ольга Турбаба <…> Начальником департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области стала Валентина Назимок", - сказали в администрации. Причина прошедших увольнений и новых назначений также не поясняется.

Турбаба, до назначения на должность вице-губернатора, была первым заместителем главы города Кемерово, в горадминистрации она работала с 1994 года на разных должностях. Назимок с августа 2013 года занимала должность заместителя начальника департамента - начальника управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями в обладминистрации.

Смена команды губернатора

Масштабное обновление команды замов Амана Тулеева началось с 2016 года. В январе позапрошлого года ушел в отставку бывший замгубернатора - начальник главного финансового управления Сергей Ващенко, в сентябре 2016 - бывший первый замгубернатора Максим Макин, покинувший этот пост из-за расследований в отношении компании "Теплоэнерго", где он работал до перехода в администрацию. Также ушел Дмитрий Исламов, ставший после выборов в сентябре 2017 года депутатом Госдумы.

В ноябре 2016 после возбуждения уголовного дела о вымогательстве акций разреза "Инской" от занимаемых должностей отстранили еще двух замгубернаторов - Александра Данильченко и Алексея Иванова. Позже на их должности назначили новых вице-губернаторов.

В марте 2017 года Тулеев принял отставку своего заместителя по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной, подчиненный которой - бывший начальник регионального департамента транспорта и связи - стал фигурантом уголовного дела. 1 мая 2017 уволился "по семейным обстоятельствам" вице-губернатор по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев. С 12 июля 2017 он возглавил "Юргинский машзавод" - градообразующее предприятия кузбасского моногорода Юрга. В июле ушел заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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