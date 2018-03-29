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Британские власти уведомили посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния Юлии Скрипаль

Политика
29 марта, 21:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, марта. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что пострадавшая от отравления гражданка РФ пришла в сознание и может говорить

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ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Британские власти уведомили посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния пострадавшей от отравления в Солсбери российской гражданки Юлии Скрипаль. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель российского диппредставительства.

"Нота МИД Великобритании соответствующего содержания посольством сегодня получена", - сказал источник.

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Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Как информировала в четверг вещательная корпорация Би-би-си, Юлия Скрипаль находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери заявили, что ее здоровье "быстро улучшается", а состояние более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, который также пострадал в результате отравления, продолжает оставаться "критическим, но стабильным".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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