Песков: отношение РФ к теме поставок американского оружия Украине хорошо известно США

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия неоднократно доводила до США свою позицию о возможных негативных последствиях принятия решения о поставках американского оружия Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно уже говорили о возможных негативных последствиях такого решения и эта точка зрения Москвы хорошо известна в Вашингтоне. Она неоднократно доводилась до сведения наших американских коллег, поэтому об этом в Вашингтоне хорошо знают", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, обсуждала ли РФ с США проблему поставок американского вооружения на Украину.

В конце декабря 2017 года руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. В начале марта управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности объявило о принятии администрацией Трампа решения о продаже Украине ПТРК Javelin на общую сумму в $47 млн: 210 ракет и 37 пусковых установок. В заявлении указывалось, что данные поставки "внесут вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины".