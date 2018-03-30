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Слуцкий считает, что ответные меры России по высылке дипломатов адекватны и закономерны

Политика
30 марта, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Москва по-прежнему открыта к диалогу со всеми своими партнерами, однако мы не приемлем язык ультиматумов, отметил депутат

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает абсолютно адекватными и закономерными меры России по высылке дипломатов ряда стран, которые поддержали позицию Лондона по делу Скрипаля.

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"Как и предполагалось, Москва отвечает последовательно и симметрично тем странам, которые в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля выслали российских дипломатов. Россия предпринимает абсолютно адекватные и закономерные шаги в ситуации, когда против нее развернута, по сути, информационная и дипломатическая война на основании лишь голословных обвинений", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

По его мнению, "случай с отравлением [экс-полковника ГРУ Сергея] Скрипаля - вопиющий, но не первый в цепочке нападок на РФ, когда Запад пытается уличить Россию в совершении страшных преступлений, но без предъявления каких-либо доказательств". "Не мы это начали. Россия по-прежнему открыта к диалогу со всеми своими партнерами, однако мы не приемлем язык ультиматумов, политического хамства, неприкрытой русофобии и шантажа. Мы вынуждены принимать ответные меры", - заключил глава комитета.

Высылка дипломатов

Ранее на сайте российского внешнеполитического ведомства была опубликована информация о вызове в МИД РФ руководителей дипмиссий 23 стран - Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что "в ответ на необоснованные требования о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ".

Как отмечают в МИД РФ, с учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же количества британских).

Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту.

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Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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