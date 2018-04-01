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Второй борт с покидающими США российскими дипломатами вылетел в Москву

Политика
1 апреля, 1:29 дата обновления: 1 апреля, 1:50 UTC+3

Первый самолет уже сел в Нью-Йорке, чтобы забрать высылаемых работников генконсульства России в США, а также постпредства РФ при ООН

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Второй самолет с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами вылетел в субботу из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах.

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Там уточнили, что речь идет о прямом рейсе в российскую столицу.

До этого первый борт с сотрудниками посольства РФ уже сел в Нью-Йорке, чтобы там забрать также высылаемых работников генконсульства России в США и постоянного представительства РФ при ООН. Всего Соединенные Штаты в субботу покидает 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия". Как ранее отметил в беседе с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов, посольство "обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно, и люди смогли спокойно собраться".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

В минувший четверг в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Хантсман, его проинформировали о том, что Москва объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Дело Скрипалей

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Хантсман, Джон Лавров, Сергей Викторович Антонов, Анатолий Иванович
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