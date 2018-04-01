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Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Политика
1 апреля, 10:46 UTC+3

Речь идет о 46 сотрудниках посольства РФ в Вашингтоне и членах их семей

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами приземлился в воскресенье в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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На борту Ил-96 находятся 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и члены их семей. Примерно за час до прибытия самолета на территорию аэропорта заехала колонна автобусов, которые, предположительно, доставят людей непосредственно в Москву.

За дипломатами и их семьями, покинувшими Соединенные Штаты после решения Вашингтона присоединиться к антироссийским мерам в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было отправлено два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия". Позднее в воскресенье второй борт доставит группу дипломатов из Нью-Йорка - 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН с семьями.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. Всего Соединенные Штаты покинул 171 человек.

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