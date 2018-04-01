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Цивилев: жители Кузбасса будут вместе с властью определять приоритеты развития

Политика
1 апреля, 11:42 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 1, апреля. /ТАСС

Врио губернатора Кемеровской области пояснил, что нацелен на прямое общение с людьми, и выразил надежду, что вместе с жителями региона властям удастся добиться значимых результатов

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КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Жители Кемеровской области вместе с региональной властью определят приоритеты и направления дальнейшего развития региона. Об этом сообщил журналистам Сергей Цивилев, который был назначен в воскресенье врио губернатора области.

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"Я хочу заверить всех вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. Мы вместе с вами определим - что в первую очередь и в долгосрочной перспективе", - сказал Цивилев.

Врио губернатора пояснил, что нацелен на прямое общение с людьми, и выразил надежду, что вместе с жителями региона властям удастся добиться значимых результатов.

"Мы все вместе должны сделать все, чтобы жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной, наше будущее зависит только от нас с вами, чтобы трагедии не повторялись никогда. <…> Для этого у нас есть все возможности, надо только правильно использовать их", - сказал Цивилев. Его первое заявление прозвучало в телеобращении к жителям региона.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Цивилева. Тулеев назвал свое решение единственно верным после пожара в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.

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Темы
Кемеровская область Отставки и назначения Отставка Амана Тулеева Пожар в торговом центре в Кемерове
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Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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