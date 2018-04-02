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Лавров: РФ считает возмутительным отказ Лондона обеспечить доступ к Юлии Скрипаль

Политика
2 апреля, 13:20 UTC+3

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия считает возмутительным, что Великобритания отклоняет или оставляет без ответа требования обеспечить консульский доступ к гражданке РФ Юлии Скрипаль. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Считаю возмутительным, что до сих пор все наши многократные обращения с требованием обеспечить доступ к нашим гражданам отклоняются или остаются без ответа", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Глава МИД РФ надеется, что экс-полковник ГРУ выйдет из комы, и ничего плохого с ним не случится.

"Я очень надеюсь, что и Сергей Скрипаль тоже последует этому примеру [его дочери Юлии Скрипаль, которая раньше вышла из комы], потому что, судя по всему, они вместе с дочерью примерно одинаково были задеты тем инцидентом, который состоялся", - сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей, но заинтересована в том, чтобы установить истину. 

"Хочу еще раз очень четко заявить, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей, но мы весьма заинтересованы, и, по-моему, больше, чем кто-либо другой, в том, чтобы установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан", - сказал он.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был помилован и выпущен на свободу, так что претензий у Москвы к нему быть не могло, как и мотива отравить его, заявил министр иностранных дел РФ.

"Мотива у нас быть не могло. Человек был выпущен на свободу, помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад. Если бы к этому человеку были какие-то претензии, наверное, он не подлежал бы обмену", - сказал министр.

Кроме того, Лавров считает невозможным рассматривать всерьез заявления некоего источника в деле Скрипалей о том, что атака была изощренной (ранее американская пресса со ссылкой на близкий к расследованию британский источник сообщила, что в Лондоне считают, что атака на Скрипалей "показывает такой уровень изощренности, что, скорее всего, она получила одобрение из Кремля").

"Как можно всерьез рассматривать слова некоего близкого к расследованию источника о том, что атака была изощренной? - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник. - Если я правильно понимаю, изощренные атаки приводят обычно к смертельному исходу мгновенно, тем более, если идет речь о боевом веществе, химический состав которого был описан британскими коллегами голословно, без какой-либо возможности для нас или кого-то еще удостовериться, что это было за вещество".

Отравление, выгодное британским спецслужбам 

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могло быть предпринято по различным мотивам, выгоду от него могли получить британские спецслужбы или правительство, считает Лавров. 

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"Есть и другие объяснения, помимо тех, о которых говорят наши западные коллеги, заявляя, что только российский след может быть принят в качестве окончательного решения, - указал глава МИД РФ. - [Например], эксперты говорят, что это может быть вполне выгодно британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство. Это может быть выгодно и британскому правительству, которое явно оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, на которых они обеспечат Brexit [выход Великобритании из состава ЕС]".

"Может быть целый ряд причин и отметать их нельзя", - добавил Лавров.

Также глава МИД РФ назвал недостойными, несерьезными и неприемлемыми ультимативные требования западных стран по делу Скрипалей, предъявляемые в адрес России.

Министр обратил внимание на так называемые обращения со стороны западных политиков, которые якобы остаются без ответа со стороны РФ. "Обращение-то одно: либо признайтесь, что это был приказ с самого верха, либо признайтесь, что вы утратили контроль и кто-то стащил это отравляющее вещество и применил его в Великобритании. Это несерьезно, это недостойно и, я считаю, это неприемлемо", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции.

Неспособность Лондона ответить на вопросы Москвы на созываемой 4 апреля внеочередной сессии Исполнительного комитета ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) будет означать, что дело Скрипаля - грубейшая провокация. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы распространили сугубо конкретные вопросы в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, - сказал он. - Вопросы адресованы и Техническому секретариату ОЗХО, и нашим британским коллегам, и французским коллегам, потому что вдруг появились сообщения, и президент [Франции Эмманюэль] Макрон об этом говорил, что Франция активно подключилась к расследованию".

"Неспособность наших британских коллег на них ответить будет означать только одно, - что это все выдумка или, говоря конкретнее, - грубейшая провокация", - добавил Лавров.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
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