Грушко считает странным заявления НАТО о стремлении к диалогу на фоне сокращения миссии РФ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает крайне странным заявление Североатлантического альянса о стремлении к деэскалации в отношениях с Москвой и заинтересованности в созыве Совета Россия - НАТО (СРН) на фоне решения сократить состав миссии РФ при организации.

"Это просто поразительно, когда объявляется решение о том, что в ближайшее время будут высланы семь человек и российская миссия сокращается с 30 до 20 человек, и тут же в этом же абзаце говорится о том, что НАТО продолжает быть заинтересованной в деэскалации отношений с РФ, поддержании политического диалога, избежании неправильного понимания намерений друг друга и продолжает выступать за скорейший созыв СРН", - заявил во вторник дипломат, выступая на сессии "Будущее дипломатии и политической коммуникации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Кто будет доносить о правильных намерениях? Через мегафоны будем доносить о правильных намерениях?" - отметил Грушко.

Грушко добавил, что очередное заседание Совета Россия - НАТО (СРН) не может быть созвано в условиях высылки российских дипломатов.

По его словам, НАТО, высылая российских дипломатов рубит сук, на котором сидит. "В условиях, когда наносится удар по представительству, задачей которого является, как раз правильное информирование о происходящем в этом альянсе, НАТО наказывают больше себя, чем нас, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - В конечном счете, если они не хотят диалога, то его не будет, танго, как известно, надо танцевать вдвоем. И в этом случае альянс ухудшит свою безопасность".

"Это противоречит тем многочисленным заявлениям, которые делались и генеральным секретарем, и другими представителями альянса о том, что НАТО заинтересована в политическом диалоге и созыве очередного заседания СРН, - указал Грушко. - Как оно (заседание) в этих условиях может быть созвано?".

Также, по мнению замглавы МИД, альянс перешел красную черту, продолжив расширять военное присутствие у российских границ.

По его словам, наращивание военного присутствия НАТО вблизи России совершенно неоправданно. "Безопасность в Европе в течение многих лет опиралась на меры сдержанности. В отношениях с нашими соседями, которые сегодня занимают самые радикальные позиции в отношении РФ, например страны Балтии, никогда не было военных измерений, - указал дипломат. - Теперь, благодаря НАТО у нас появилось военное измерение, это был их выбор, они перешли красную черту".

"Теперь эти страны стали учитываться в военном планировании РФ, - сообщил Грушко. - Любые попытки использовать наших соседей в качестве плацдарма для проецирования силы ни к чему не приведут".

Замминистра отметил, что у Москвы остается ряд серьезных проблем в отношениях со странами Прибалтики. "Это касается в первую очередь наших претензий по части уважения этими государствами основополагающих прав человека, среди которых право на образование, право на гражданство, - пояснил он. - До 600 тысяч человек в Эстонии и Латвии на сегодняшний день лишены гражданства только из-за того, что они говорят по-русски, это какой-то вопиющий анахронизм".

Североатлантический альянс не сможет создать отдельные островки спокойствия, систему безопасности можно выстроить только с участием России, считает Грушко.

По его словам, совместную безопасность может обеспечить только сотрудничеством в деле борьбы с новыми угрозами и вызовами. "Ни НАТО, ни Евросоюз не смогут создать каких-то изолированных островков безопасности, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Эти попытки обречены на провал, не потому что это нам нравится или не нравится, это такая реальность. И прочную систему безопасности можно выстроить только с участием России".

Грушко отметил, что Запад использует дело Скрипаля, чтобы "подровнять расшатавшиеся ряды" ЕС и НАТО перед очередным саммитом альянса.

"Это [дело Скрипаля] было использовано и для того, чтобы подровнять ряды в ЕС и НАТО, которые подрасшатались в последнее время, впрыснуть очередную дозу русофобии", - объяснил Грушко. По его словам, это было сделано, поскольку "уже через несколько месяцев состоится саммит альянса в Брюсселе, где должны будут приниматься новые решения об усилении восточного фланга, решения о том, как выходить на двухпроцентный норматив увеличения военных расходов".

Следующий саммит НАТО запланирован на 11-12 июля 2018, он пройдет в Брюсселе.

27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении состава миссии России при организации с 30 до 20 человек на фоне инцидента с отравлением в Солсбери экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвиняет Москву. Россия категорические отвергает эти спекуляции.

30 марта председатель Военного комитета НАТО генерал Петер Павел заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в развитии конструктивного диалога с Россией для снижения уровня угроз на международной арене. Он добавил, что НАТО стремится избежать конфронтации, хотя возвращение к классическим нормам сотрудничества невозможно, "пока Россия не будет действовать в соответствии с принципами международного права". Представитель альянса отметил, что его члены едины во мнении, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании стоит Россия.