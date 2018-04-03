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Посольство РФ попросило британских дипломатов в Москве выдать визу племяннице Скрипаля

Политика
3 апреля, 21:13 UTC+3

В диппредставительстве надеются, что запрос будет рассмотрен максимально оперативно

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ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне направило в дипломатическое представительство Великобритании в Москве ноту с просьбой о выдаче британской визы племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь российского посольства в Соединенном Королевстве.

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"Сегодня мы направили в посольство Великобритании в Москве ноту с просьбой о выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля Виктории. Несколько дней назад мы уже проинформировали об этом намерении [Виктории приехать в Лондон] британскую сторону. Надеемся, что наш запрос будет рассмотрен максимально оперативно, как того требуют обстоятельства", - сказал он.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. После того, как состояние Юлии улучшилось и появились данные о том, что она пришла в сознание и может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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