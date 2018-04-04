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"Известия": единый день голосования предлагают перенести на более поздний срок

Политика
4 апреля, 5:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Эксперты считают, что такое решение поможет повысить явку избирателей

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Единый день голосования в России во второе воскресенье сентября предлагают перенести на более поздний срок с целью повышения явки избирателей. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на эксперта Комитета гражданских инициатив Андрея Максимова.

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"Проанализировав десятилетнюю историю выборов, мы пришли к выводу, что более высокая явка наблюдается, начиная с октября - ноября. Мы договорились с представителями ЦИК, что вернемся к этому вопросу после выборов президента", - отметил Максимов.

По его словам, рассматривалось несколько вариантов переноса. "В частности, предлагалось ввести два дня голосования: в марте - апреле и октябре - ноябре, чтобы даты выборов не попадали на позднюю весну или раннюю осень". Вторым вариантом стало предоставление регионам права самостоятельного определения дат единых дней голосования для проведения региональных и местных выборов.

"Предлагается и третий, комбинированный вариант: позволить субъектам РФ самостоятельно устанавливать единые дни голосования в определенном диапазоне - с 1 октября по 30 ноября или с 1 марта по 20 апреля", - заявил собеседник.

В пресс-службе Центризбиркома не ответили на запрос по поводу возможного переноса дня голосования. Однако в октябре 2017 года глава комиссии Элла Памфилова заявляла, что ЦИК обдумывает эту идею. По ее словам, по поручению главы государства в администрации президента создана рабочая группа и "ЦИК там - один из генераторов идей".

Президентские выборы прошли в России 18 марта. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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