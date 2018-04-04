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Чижов: страны ЕС не будут продолжать консолидированное давление на РФ по делу Скрипаля

Политика
4 апреля, 8:55 дата обновления: 4 апреля, 9:13 UTC+3

Такое мнение постпред России при ЕС объяснил тем, что Европа даже не смогла прийти к консенсусу по практическим мерам

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Страны ЕС не будут в дальнейшем продолжать консолидированное давление на Россию из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку даже ранее к консенсусу по практическим мерам прийти не удалось. Такое мнение высказал в среду журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

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"Я не думаю, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей консолидации Европы в оказании давления на Россию. - Даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией, консенсуса по практическим мерам в ЕС не было".

Чижов сообщил, что сроки возвращения в Москву постпреда Евросоюза в России Маркуса Эдерера, отозванного из-за дела Скрипаля для консультаций, остаются неизвестны, хотя ранее в Брюсселе говорили про месяц.

Это будет зависеть от них, - сказал он, отвечая на вопрос о сроках возвращения Эдерера. - А на самом деле не знаем, сколько (займут консультации - прим. ТАСС)".

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Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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