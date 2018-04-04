Путин призвал к новым формам международного взаимодействия для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) сохраняет свой потенциал, поэтому необходимо продумывать новые формы международного взаимодействия для закрепления результатов антитеррористической борьбы. Такой призыв он адресовал участникам и гостям VII Московской конференции по международной безопасности в приветственном адресе, который зачитал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Очевидно, что несмотря на свое военное поражение эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", - отметил в своем приветственном послании Путин. "В этих условиях необходимо вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы", - убежден президент.

Глава государства, обращаясь к участникам конференции, подчеркнул, что это мероприятие пользуется заслуженным авторитетом в мире. Он также отметил, что в Москву прибыли делегаты почти из ста государств руководители военных ведомств, начальники генеральных штабов, видные ученые и эксперты, а также высокопоставленные представители ООН и других международных организаций. Президент выразил уверенность, что дискуссии будут содержательными и продуктивными, позволят обменяться ценным практическим опытом и аналитическими наработками и внесут существенный вклад в коллективные усилия по обеспечению международной безопасности и стабильности.