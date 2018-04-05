Постпредство РФ при ООН назвало странными претензии главы британского МИД

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при ООН назвало странной попытку главы МИД Великобритании Бориса Джонсона критиковать Россию за созыв в четверг заседания Совета Безопасности ООН по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Внимание, двойные стандарты! - указывается в сообщении постпредства РФ, размещенном в четверг на его странице в Twitter. - Борис Джонсон критикует Россию за срочный созыв заседания Совета Безопасности, не дождавшись завершения работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Звучит странно, учитывая, что Великобритания созвала заседание Совета Безопасности ООН еще до того, как стали известны результаты ее собственного расследования".

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери. 12 марта премьер-министр королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей, а 14 марта по требованию Лондона состоялось заседание СБ ООН, на котором с обвинениями в адрес России выступили дипломаты Великобритания и США, в то время как постпред РФ Василий Небензя заявил о непричастности Москвы к этому инциденту.

В среду участники специального заседания Исполнительного совета ОЗХО не поддержали предложение России, Китая и Ирана о проведении совместного объективного расследования инцидента в Солсбери. Британский представитель в ОЗХО назвал это предложение "отвлекающим маневром" со стороны "возможного организатора" отравления. Против предложения РФ высказались и представленные в Исполнительном совете страны Евросоюза.

В тот же день Небензя потребовал созвать в четверг открытое заседание СБ ООН по делу Скрипаля. Оно должно начаться после 22:00 мск.