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Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию

Политика
8 апреля, 18:30 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 8, апреля. /ТАСС

Представитель МИД РФ отметила, что Россия не стремится проводить антизападный курс

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. Санкции против РФ вводятся Западом не в качестве ответных мер на действия России, а в рамках общей стратегии давления на нее. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

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"Санкции, которые сейчас посыпались <...> ведь сколько лет уже идут. До этого нам говорили: это понятно, это потому что Крым, а до Крыма за что? <...> Нам-то очевидно, за что, это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной... Это вообще такая стратегия, игра такая - "дави Россию", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия не стремится проводить антизападный курс, несмотря на любые санкции и провокации. "Каждый раз мы говорим о том, что наша цель - это сотрудничество, о том, что мы - за конструктивный диалог, о том, что готовы за столом переговоров решать вопросы. Это где это антизападный курс, где нагнетание агрессии, где отказ от взаимодействия и сотрудничества?" - отметила официальный представитель МИД.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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