Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию

МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. Санкции против РФ вводятся Западом не в качестве ответных мер на действия России, а в рамках общей стратегии давления на нее. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Санкции, которые сейчас посыпались <...> ведь сколько лет уже идут. До этого нам говорили: это понятно, это потому что Крым, а до Крыма за что? <...> Нам-то очевидно, за что, это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной... Это вообще такая стратегия, игра такая - "дави Россию", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия не стремится проводить антизападный курс, несмотря на любые санкции и провокации. "Каждый раз мы говорим о том, что наша цель - это сотрудничество, о том, что мы - за конструктивный диалог, о том, что готовы за столом переговоров решать вопросы. Это где это антизападный курс, где нагнетание агрессии, где отказ от взаимодействия и сотрудничества?" - отметила официальный представитель МИД.