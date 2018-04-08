Лавров призвал ЕС отказаться от навязывания выбора - Европа или РФ - постсоветским странам

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) должен отказался от порочной логики "или ЕС - или Россия" в отношении государств постсоветского пространства. Об этом заявил в интервью армянским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что "нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве, перед ложным выбором - или с Западом, или с Россией". "Это абсолютно идеологизированный, политизированный подход", - констатировал глава российского МИД.

"Армения демонстрирует своим примером, что на практике отнюдь не бессмысленно развивать отношения по всем направлениям, - отметил он. - Наоборот, это является выигрышной политикой и выгодной для соответствующей страны". Лавров назвал шагом в правильном направлении то, что Армения настояла на таких отношениях с ЕС, которые включают в себя признание прав и обязанностей Армении в других интеграционных процессах".

"Безусловно, для того, чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни другие участники программы ЕС под названием "Восточное партнерство" не ущемлялись в правах, для того, чтобы их интересам не наносился ущерб, очень важно, чтобы Европейский союз отказался от порочной логики "или - или", которая уже привела к событиям 2014 года на Украине", - указал руководитель российского дипведомства. "Это равносильно тому, чтобы украсть у соответствующего народа возможность полноценно, полноформатно развивать сотрудничество со всеми своими соседями", - добавил министр.

Отношения ЕС и ЕАЭС

Москва оптимистично смотрит на будущее отношений ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметил Лавров.

По его словам, еще три года назад ЕАЭС предложил Евросоюзу начать устанавливать контакты, однако тогда "по абсолютно идеологизированным, политизированным причинам" Евросоюз не счел возможным признавать Евразийский экономический союз в качестве полноправного партнера. "Эта предвзятость, предубежденность сохраняется в известной степени до сих пор, - отметил глава МИД РФ. - Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди".

"Европейская экономическая комиссия, Европейская внешнеполитическая служба на уровне своих экспертов проводили контакты с экспертами Евразийской экономической комиссии, - обратил внимание российский министр. - Сейчас проявляется интерес к тому, чтобы сделать эти экспертные контакты постоянными, как первый шаг - нацелить их на согласование регулятивных вопросов. Думаю, что это именно первый шаг, потому что сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом, с Коллегией Евразийской экономической комиссии, которую, кстати, как и ОДКБ, на нынешнем этапе возглавляет гражданин Армении".

Лавров также указал, что многие вопросы практических шагов в сфере торговли услугами, инвестиций приходится уже решать с Евразийской экономической комиссией. "Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу".