Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кремле считают некорректными оскорбительные выражения Трампа в отношении Асада

Политика
9 апреля, 14:27 UTC+3

Президент США возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского лидера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. В Кремле считают некорректными оскорбительные выражения президента США Дональда Трампа в отношении легитимного сирийского лидера Башара Асада.

"Асад является легитимным президентом Сирийской Арабской Республики. С нашей точки зрения, вряд ли может быть корректно использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп возложил в воскресенье ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада. Он написал в Twitter, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, "окружен сирийской армией". "Президент [РФ Владимир] Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада", - заявил Трамп.

В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся 7 апреля сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в сирийском городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
2
В России упростили порядок установления инвалидности
3
Выпрыгнувший из окна при пожаре в "Зимней вишне" мальчик начал ходить
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
Генпрокуратура обнародовала документы по делу Березовского
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости