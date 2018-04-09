В Кремле считают некорректными оскорбительные выражения Трампа в отношении Асада

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. В Кремле считают некорректными оскорбительные выражения президента США Дональда Трампа в отношении легитимного сирийского лидера Башара Асада.

"Асад является легитимным президентом Сирийской Арабской Республики. С нашей точки зрения, вряд ли может быть корректно использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп возложил в воскресенье ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада. Он написал в Twitter, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, "окружен сирийской армией". "Президент [РФ Владимир] Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада", - заявил Трамп.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся 7 апреля сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в сирийском городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.