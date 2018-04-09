Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке сообщений о химатаках в Сирии, Москва считает, что необходимо провести тщательное расследование произошедшего. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока я не могу говорить о согласованной позиции, пока вы видите реакцию российской стороны, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о согласованной позиции союзников. - Никто не обладает исчерпывающей информацией. Пока не было ни предварительных, ни иных расследований на эту тему. Без какой-то проверки, без расследования делать выводы в корне неверно".

При этом представитель Кремля отметил, что и президент РФ Владимир Путин, и Министерство обороны РФ, ссылаясь на свои разные источники, говорили о том, что подобные провокации готовятся. Он уточнил, что под словом "провокация" "имеется ввиду провокация с использованием химического оружия террористами, которые могут обладать этими веществами, и распространение информации". Песков подчеркнул, что "пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе". "Безусловно, не имея этой информации, делать какие-то заключения не правильно и опасно", - особо подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков призвал не строить гипотетических предположений о том, как Москва будет реагировать, если Вашингтон нанесет массированный удар по Сирии. "Здесь гадание, что будет, если произойдет то-то, наверное неуместно, - сказал он. - Ситуация, действительно, напряженная, мы слышали достаточно грозные заявления. Здесь только можно надеяться на взвешенный подход и на то, что третьи страны не будут допускать каких-то действий, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Несмотря на это президент США Дональд Трамп, комментируя в воскресенье информацию о якобы имевшем место применении химоружия в Восточной Гуте, в очередной раз возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку президент Сирии Башара Асада.