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Путин указал на недопустимость провокаций в Сирии вокруг использования химоружия

Политика
9 апреля, 17:23 UTC+3

В Кремле уточнили, что президент России заявил об этом в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание канцлера Германии Ангелы Меркель на недопустимость провокаций и спекуляций о возможном использовании химоружия в Сирии. 

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Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет", - говорится в сообщении Кремля.

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