Путин указал на недопустимость провокаций в Сирии вокруг использования химоружия

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание канцлера Германии Ангелы Меркель на недопустимость провокаций и спекуляций о возможном использовании химоружия в Сирии.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет", - говорится в сообщении Кремля.