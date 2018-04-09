Постпред РФ: в миссии ОЗХО по Сирии должны участвовать не только страны западной коалиции

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин призвал формировать состав миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по принципу "справедливой географической представленности", поскольку сейчас в ней участвуют только специалисты из стран западной коалиции.

"Многое зависит от того, кто работает в составе вот этих миссий ОЗХО, какие эксперты занимаются этими делами", - отметил постпред РФ в эфире Первого канала в понедельник. "Есть, например, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии. Нам доподлинно известно, что на 100% состоит эта миссия из представителей стран, входящих в группу так называемых друзей Сирии, попросту говоря противников сирийских законных властей. Причем до недавнего времени эту группу возглавляли два британца", - сказал он.

По мнения Шульгина, именно по этой причине специалисты ОЗХО при оказании технического содействия сирийским властям игнорируют факты наличия у противников Асада химического оружия. "Вот почему мы здесь предлагаем добиваться того, чтобы такие группы комплектовались на основании принципа справедливой географической представленности", - заключил дипломат.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, сообщается, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.