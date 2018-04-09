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Минобороны РФ: врачи в городе Дума опровергли данные о больных с химическим отравлением

Политика
9 апреля, 13:36 UTC+3

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон опросили врачей и сотрудников сирийской больницы

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 9 апреля. /ТАСС/. Сирийские врачи в городе Дума опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления. Об этом журналистам сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Сирийские врачи из Думы опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления. В интервью журналистам врач городской больницы Думы Ясер Абдель-Мажид рассказал, что ни в минувшие выходные, ни <...> с начала военных действий в Сирии к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями", - говорится в сообщении.

Ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон опросили врачей и сотрудников больницы города Дума.

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