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Постпред РФ: власти Сирии предупреждали ОЗХО о готовящейся провокации в Восточной Гуте

Политика
9 апреля, 12:15 дата обновления: 9 апреля, 12:26 UTC+3

В организации информация "принималась к сведению", избежать рецидива не удалось, отметил Александр Шульгин

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Посол России в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин

Посол России в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин

© AP Photo/Peter Dejong

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сирийские власти передавали в Совет Безопасности ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о готовящейся провокации с использованием хлора в Восточной Гуте. Об этом сообщил в понедельник в эфире Первого канала постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

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"Официальные сирийские представители передавали информацию в Совет Безопасности ООН, в ОЗХО. Предупреждали, что готовится провокация с использованием хлора. Все это принималось к сведению, но, к сожалению, не удалось избежать этого рецидива", - сказал он.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, сообщается, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.

 

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