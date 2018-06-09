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Песков: Вена обсуждается как место встречи Путина и Трампа

Политика
9 июня, 11:31 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что необходимость проведения встречи президенты обсуждали в ходе последнего телефонного разговора

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ЦИНДАО, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсуждали в ходе последнего телефонного разговора, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - заявил Песков пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков отметил, что пока каких-либо конкретных договоренностей нет. "То есть в этом плане ничего не поменялось", - сказал Песков.

На вопрос, обсуждалась ли возможность проведения встречи в Вене президентом РФ и канцлером Австрии Себастьяном Курцом, он сказал: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом". При этом он заметил, что данный вопрос - это предмет российско-американского обсуждения.

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Персоны
Трамп, Дональд Курц, Себастьян Путин, Владимир Владимирович
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