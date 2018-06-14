Путин оптимизировал структуры администрации Кремля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин через пять недель после вступления на высший государственный пост оптимизировал структуру своей администрации. Глава государства реорганизовал четыре управления, возложив на них новые дополнительные обязанности, одно управление сменило название.

"Реорганизовать Управление президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, преобразовав его в Управление президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи и возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента РФ по вопросам государственной политики в области развития цифровой инфраструктуры, а также по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий", - говорится в указе главы государства "О мерах по оптимизации структуры администрации Президента Российской Федерации". Текст документа передала ТАСС пресс-служба Кремля. Также глава государства утвердил положение об Управлении по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Среди реорганизованных управлений - Управление по внутренней политике, Экспертное управление, Управление президента РФ по общественным проектам и Управление по обеспечению деятельности Госсовета. Так, на Управление по внутренней политике теперь возложены "в том числе подготовка в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организация и обеспечение взаимодействия президента РФ с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований".

Вопросы цифровых технологий и технологического развития Путин передал своему Экспертному управлению. "Реорганизовать Экспертное управление президента РФ, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента РФ по вопросам применения цифровых технологий, а также по вопросам технологического развития", - говорится в указе главы государства.

Новые дополнительные функции появились и у Управлений по обеспечению деятельности Государственного совета и по общественным проектам. "Реорганизовать Управление президента РФ по общественным проектам, возложив на него в том числе информационно-аналитическое и организационное обеспечение реализации президентом РФ его конституционных полномочий по определению основных направлений государственной молодежной политики и государственной политики в области патриотического воспитания, а также анализ и прогнозирование развития сетевых проектов в целях подготовки докладов и предложений по реализации таких проектов для представления президенту РФ и руководителю администрации президента РФ", - сказано в документе. По указу, на Управление президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ возложены в том числе "организация и обеспечение взаимодействия президента РФ с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов".

В документе отмечается, что преобразования проведены "в целях оптимизации структуры администрации президента РФ и реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года".

Руководство в администрации

"Установить, что общее руководство деятельностью Управления президента РФ по внутренней политике, Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ, Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, Управления президента РФ по общественным проектам осуществляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами администрации президента РФ", - говорится в указе. В среду другими указами Путин вновь назначил двух первых заместителей главы администрации - Сергея Кириенко и Алексея Громова.

В документе уточняется, кто из первых лиц администрации будет руководить другими Управлениями. Так, общее руководство Управлением президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, Управлением протокола, Управлением по вопросам противодействия коррупции, "осуществляет руководитель администрации президента РФ".

Руководитель администрации президента Антон Вайно за месяц должен будет "утвердить структуру и штатное расписание самостоятельных подразделений администрации президента <...>, организовать предупреждение работников самостоятельных подразделений администрации <...> о возможном увольнении из администрации президента РФ в связи с организационно-штатными мероприятиями". Этот пункт указа касается пяти реорганизованных Управлений.

Новое управление

В положении о новом Управлении по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи говорится, что это - самостоятельное подразделение администрации. Среди его основных функций - "подготовка и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ материалов, касающихся разработки и реализации основных направлений государственной политики в области развития цифровой инфраструктуры, а также изучения и применения информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении, мониторинга и анализа обработки данных в информационно-телекоммуникационных системах, согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при создании и использовании цифровой инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий".

Также Управление должно участвовать "в обеспечении реализации решений президента РФ, администрации президента РФ, координационных и совещательных органов при президенте Российской Федерации по вопросам развития цифровой инфраструктуры, обеспечения ее целостности, устойчивости и безопасного функционирования; применения информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении, отраслях экономики, социальной сфере; развития инфраструктуры электронного правительства, инфраструктуры, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; организации межведомственного электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, трансграничного электронного взаимодействия; организации оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, юридической значимости электронных документов и идентификации их отправителей и получателей, создания и развития государственных информационных ресурсов на основе системы облачных вычислений". Среди тем нового Управления также вопросы применения информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности граждан в информационно-коммуникационных сетях; создания и внедрения эффективных моделей взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов власти регионов местного самоуправления с организациями, общественными объединениями и гражданами; сотрудничества в области применения информационно-коммуникационных технологий на международном уровне; мониторинга и анализа обработки данных в информационно-телекоммуникационных системах, в том числе агрегируемой, потребляемой и размещаемой информации, а также обеспечения защиты интеллектуальной собственности, формирования и внедрения новых моделей медиапотребления.

Управление для осуществления своих основных функций имеет право запрашивать и получать необходимые материалы от самостоятельных подразделений администрации президента РФ, от аппарата правительства РФ, федеральных органов государственной власти, органов власти регионов и местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц; пользоваться банками данных администрации президента РФ и федеральных органов исполнительной власти; "привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ ученых и специалистов, в том числе на договорной основе".

Руководить работой нового подразделения будет начальник Управления, который "назначается на должность и освобождается от нее президентом РФ по представлению руководителя администрации".