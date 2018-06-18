Глава футбольного союза Крыма стал депутатом парламента республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха избран депутатом Государственного совета республики, довыборы в парламент состоялись в воскресенье, итоговую информацию в понедельник озвучил журналистам глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"Ветоха Юрий Александрович избран депутатом по Сакскому избирательному округу №7, в еще одном округе Нижнегорско-Советском №17 депутатом Государственного совета Крыма избран Михаил Иванович Безнос", - сообщил Малышев, добавив, что нарушений в ходе довыборов не зафиксировано.

46-летний Ветоха является президентом Крымского футбольного союза. Полномочия прежнего депутата по округу №7, Валерия Гриневича были досрочно прекращены в ноябре 2017 года, в июле того же года экс-депутат был приговорен к 10 годам лишения свободы. Следствием и судом установлено, что в 2012 году он разработал план хищения земельных участков рекреационного назначения в прибрежной зоне общей площадью 1,2 га и получил от их реализации более 6 млн рублей.

61-летний Безнос является директором муниципального предприятия Нижнегорского района "Торговая сеть Нижнегорье". Госсовет Крыма в октябре 2017 года прекратил досрочно полномочия депутата Лукашева, который был избран по округу №17, в связи с назначением его главой администрации Симферополя.

Оба вновь избранных депутата были выдвинуты Крымским отделением партии "Единая Россия". Государственный совет Крыма состоит из 75 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Подавляющее большинство в республиканском парламенте принадлежит "Единой России" (70 мест), ЛДПР представлена пятью депутатами.