Песков обещал информировать СМИ о ходе подготовки встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Понимания относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, как только будет понятно, мы сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли какая-то конкретика относительно встречи лидеров.

В телефонном разговоре в марте Путин и Трамп договорились о том, что нужно организовать встречу. Однако с тех пор, по словам представителей Кремля, никаких дополнительных шагов по подготовке саммита пока не предпринято.

16 июня газета The Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов" сообщила, что Трамп, как ожидается, проведет встречу с Путиным в июле в Европе, когда американский лидер будет находиться в Брюсселе для участия в саммите НАТО.