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Песков обещал информировать СМИ о ходе подготовки встречи Путина и Трампа

Политика
19 июня, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президенты России и США могут встретиться в июле в Европе, когда американский лидер будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Понимания относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет, как только будет понятно, мы сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли какая-то конкретика относительно встречи лидеров.

В телефонном разговоре в марте Путин и Трамп договорились о том, что нужно организовать встречу. Однако с тех пор, по словам представителей Кремля, никаких дополнительных шагов по подготовке саммита пока не предпринято.

16 июня газета The Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов" сообщила, что Трамп, как ожидается, проведет встречу с Путиным в июле в Европе, когда американский лидер будет находиться в Брюсселе для участия в саммите НАТО.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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